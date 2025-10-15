Depremin ardından maçlarını Mersin’de oynamak zorunda kalan Hatayspor, aylar sonra yeniden Hatay’a döndü.

İlk kez İskenderun’da antrenman yapan Bordo-Beyazlı ekip, ardından Antakya’ya geçerek burada taraftarla buluştu.

Karşılaşma, 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Mersin’de oynanacak.

Bu maçın, Hatayspor’un Mersin’de oynayacağı son maç olması bekleniyor.

İskenderun’daki Fuat Tosyalı Stadyumu’nda ışıklandırma sisteminin tamamlanmasının ardından Bordo-Beyazlıların artık kendi memleketlerinde maçlarına devam edeceği ifade ediliyor.

HATAYSPOR GALİBİYET ARIYOR, ÇORUM FK ZİRVE TAKİBİ YAPIYOR

Ligde oynadığı 9 maçta henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Hatayspor, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle yalnızca 3 puan toplayabildi. Bu sonuçlarla puan cetvelinde sondan ikinci sırada yer alan Hatay temsilcisi, çıkış arıyor.

Çorum FK ise, 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi alarak zirve takibini sürdürüyor.