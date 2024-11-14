Çorum'un Kargı ilçesinde 6 kadın girişimcinin bir araya gelerek kurduğu Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yöresel ürünleri doğal olarak üreterek tüketicilere sunuyor.

4 yıl önce kooperatif kuran girişimci kadınlar, yaptıkları pekmez, salça, tarhana gibi ürünleri Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ve internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında tüketicilerin beğenisine sunuyor.

2002 yılında başladıkları organik ürün üretimlerini 2019 yılında kooperatif çatısı altında sürdürüp Türkiye geneline açılmaya karar verdiklerini belirten Kooperatif Başkanı Zeliha Aksoy; "Kooperatifte üzüm pekmezi, salça, kuşburnu, tarhana, erişte, turşu, çilek reçeli ve yaprak üretiyoruz. Hepsi de doğal ve hiç katkı maddesi yok. Kendi yetiştirdiğimiz, hepsi el emeği göz nuru ürünlerimizi sipariş veren müşterilerimize en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi

Aksoy, kooperatif olarak önceliklerinin kadın emeğini değerlendirerek aile ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtiyor.

"Doğal ürünler üreterek hem sağlıklı beslenme kültürünü yaymak hem de kadınlarımıza yeni iş imkanları yaratmak istiyoruz," diyen Aksoy, kooperatifin kadın gücüne dayalı sürdürülebilir bir model sunduğunu ifade ediyor.