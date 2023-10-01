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Çorum’da babasının kullandığı traktörün altında kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ahiilyas Köyü yakınlarında bir çiftlikte ailesi ile birlikte hayvan bakıcılığı yapan Suriye uyruklu Ahmet El Ali(26), traktör ile hayvanlara yem götürdüğü sırada 1 yaşındaki kızı Fatma El Ali’nin yola çıktığını farkedemeyerek üzerinden geçti.

Kazayı gören çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altında kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile bebeğinin ölümüne neden olan üzüntülü baba uzun süre bulunduğu yerden hareket edemediği görüldü.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.