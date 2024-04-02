Çorum'da kamu yatırımlarının son durumlarının değerlendirildiği Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplanıya Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir katıldı.

Toplantıda; Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen okul, anaokulu, spor tesisleri, gençlik merkezleri, hastane, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı vb. yatırımlarla ilgili yapılan çalışmalar ve fiziki gerçekleşme durumları ele alınarak değerlendirildi.