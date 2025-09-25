CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "konser" soruşturması kapsamında yapılan operasyonların siyasi amaç taşıdığını iddia ederek, "Mansur Yavaş da tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi hedefe konuyor" dedi.

"YAVAŞ, ERDOĞAN'I ANKETLERDE GEÇİYOR"

Evrensel'e konuşan CHP lideri Özgür Özel, ABB'ye düzenlenen operasyonun Mansur Yavaş'ı yıpratma amacı taşıdığını söyledi. Özel, Melih Gökçek'in operasyonu saatler öncesinden duyurduğuna dikkat çekerek, "Bunun hukuki değil siyasi bir operasyon olduğu açık" dedi.

Yavaş'ın anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçtiğini vurgulayan Özel, "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş. Onu yenebilecek isim. Bu nedenle hedef gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

SUÇ ARIYORLAR

Özel, soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin Yavaş'tan önce göreve başladığını, defalarca denetimden geçtiklerini ve usulsüzlük bulunmadığını belirtti:

"İstanbul'da olduğu gibi suç bulamayınca suçlu arıyorlar. Millet yargının siyasete alet edilmesini doğru bulmuyor."

5 ANKET GELDİ, CHP FARKI AÇIYOR

İktidarın bu hamlelerle CHP'yi yıpratmaya çalıştığını söyleyen Özel, anketlerde CHP'nin önde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu süreçler ters tepti. Beş anket geldi, hiçbirinde AK Parti önde değil. CHP farkı açıyor. Vatandaş mağdur edildiği için CHP'ye sahip çıkıyor. Kirli oyun planları geri tepti."