Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kapsül fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kapsül fabrikasındaki konteynerlerde yangın çıktı.
Dumanları fark eden gece bekçileri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, iki konteyner ve içerisindeki elektrik malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.