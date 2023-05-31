FATİH BATTAR

3 bin kişinin istihdam edileceği Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kura çekimi tamamlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin kişi alımı için 2-8 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinde personel alımına çıkmıştı. Başvuruların ardından 81 ilde karayollarında göreve başlayacak personller için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Türkiye genelinde 80 Ağır Makine Yağcısı, 37 Asfalt Usta Yardımcısı, 20 Aşçı Yardımcısı, 75 Aşçı, 288 Atölye Usta Yardımcısı, 144 Bakım İşçisi, 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 631 Düz İşçi, 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, 17 Elektrik Tesisatçıcı,42 Elektronik Ustası, 59 Greyder Operatörü, 168 İş Makinası Operatörü, 374 Kalifiye İşçi, 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, 12 Makina Operatörü, 7 Marangoz, 15 Sıhhi Tesisatçı, 591 Sürücü Operatörü, 9 Traktör Operatörü, 15 Vinç Operatörü alımı yapılırken, Çorum’da görev yapacak 13 kişi kura ile belirlendi.

Çekilen kura sonucu Çorum'da 1 bakım işçisi, 7 beden işçisi, 2 iş makinesi operatörü, 2 kar temizleme operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplam 13 kişi işe başlayacak.

Kura sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.