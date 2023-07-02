HURŞİT BOZKURT

Çorum'da karşıya geçmeye çalışan gence otomobil çarptı.

Olay bugün saat 21.00 saatlerinde Beyaz Düğün Salonu civarında meydana geldi.

Bir grup genç yolun karşısına geçmeye çalışırken aralarındaki A.K'ye otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede gencin ayağının kırık, bilincinin ise açık olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da düğün çıkışı tesadüfen geldikleri kaza da aileyi sakinleştirdi.

Müdahalenin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı.