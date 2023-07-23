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Çorum’un Kargı ilçesinde tomruk taşıyan kamyonunun devrilmesi neticesinde 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum'un Kargı ilçesi Kargı-Sinop karayolu Köyceğiz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tomruk nakliyesi için Kargı ilçesindeki ormanlık alana gitmek için yola çıkan Serkan Ünal (23) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Ünal'ın cenazesinin memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.