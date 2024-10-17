Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı konut satış istitastiklerini açıkladı.

Buna göre Çorum'da Eylül ayında 811 konut satışı yapıldı. Çorum'da 2024 yılında 9 ayda 5 bin 247 konut satışı gerçekleştirildi.

Bir dönem yüksek faizler ve enflasyon nedeniyle konut satışlarının durma noktasına geldiği Çorum'da konut satışlarında son 2 ayda yeniden kıpırdanma başladı.

DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Ağustos ve Eylül aylarında Çorum'da konut satışları 800'ün üstüne çıktı. Bu yılın başlarında konut satışları 400'ün altına kadar düşmüştü.

Türkiye genelinde ise 140 bin 919 konut satıldı. Bölge iller Samsun’da 2024 Eylül ayında 2 623 konut, Tokat’ta 606 konut, Çorum’da 811 konut ve Amasya’da 647 konut satışı oldu.