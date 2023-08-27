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Çorum’da bir kuaför dükkanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sabaha karşı B.A.’nın kuaför dükkanına tabancayla ateş açarak motosikletle kaçtı.

Silahlı saldırıda iş yerinin vitrininde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaparken, polis kaçış güzergahı belirlenen şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı.