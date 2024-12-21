Cep telefonu uygulamaları üzerinden kumar batağına saplananlar çığ gibi arttı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da kumar bağımlılığı yaşı 14-15'e kadar düşerken, Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar, kumar bağımlılığına dikkat çekti.

Çorum’da kumar bağımlılığı ile ilgili YEDAM’a başvuruların sayısının arttığına vurgu yapan Kantar; “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da kumar bağımlılığı başvurularımız çok fazla. Her 3 danışanımızdan birisi kumar bağımlılığı ile ilgili bize başvuru yapıyor. Kumar bağımlılığı ilgili görüşmelerimizi takip ediyoruz. Pandemiden bu yana sanal bağımlılıklar artmış durumda. Kumar bağımlılığı yaşı 14-15 yaşa kadar düşmüş durumda. Genel merkezimizin bu konuyla ilgili TBMM’de bir veri sundu. Çeşitli tehditler var ve bu konuda bize anında ulaşılıp tespit edilmesi önemli bir nokta. Bizler şu anda bir çok noktada görüşmelerimizi yapıyoruz.” dedi