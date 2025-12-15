TRT 1’in ilgiyle takip edilen sabah programı “Alişan ile Hayata Gülümse”, Çorum’un köklü tarihi, zengin kültürü ve yöresel mutfağını milyonlarca izleyiciyle buluşturdu.

Canlı yayında gerçekleşen programda, şehrin kültürel ve gastronomik değerleri tüm yönleriyle ekrana taşındı.

Programda Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, gastronomi alanında yürütülen projeler ve kültürel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, Çorum’un tarihî geçmişini anlatırken; Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Önder İpek ise Hititler ve bölgedeki arkeolojik miras üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yayında ayrıca kadın kooperatifleri ve Çorum Belediyesi sosyal tesislerinin çalışmaları tanıtıldı.

Canlı yayında Çorum’un meşhur leblebisi kavrulurken; İskilip dolması, su böreği, keşkek, has baklava, Kargı tulum peyniri, Hitit ekmekleri ve Çorum mantısı gibi şehrin simgesi haline gelmiş lezzetlerin tanıtımı yapıldı. İl ve ilçelere özgü yöresel tatlar da programda geniş yer buldu.

Renkli görüntülere sahne olan programda Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne alırken, Çorumlu sanatçı Nazlı Öksüz seslendirdiği yöresel türkülerle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Çorum mutfağına ve kültürüne hayranlığını dile getiren ünlü sunucu ve sanatçı Alişan, en kısa zamanda Çorum’u ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

Programın sonunda Alişan’a Çorum FK forması, Hitit Güneş Kursu, Hitit ekmek çeşitleri, Çorum leblebisi ve adına özel yapılan bakır işleme hediye edildi.