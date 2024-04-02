Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan 3 bin 146 araç ve sürücüsüne toplam 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl Merkezinde 1-31 Mart tarihleri arasında, saygısızca araç kullanarak toplumun huzur ve sükûnunu bozan, gürültü çıkaran modifiyeli araçlar başta olmak üzere alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalarda 24 bin 632 araç kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan 3 bin 146 araç ve sürücüsüne toplam 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 104 araca teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.),

46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten,

175 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan,

550 okul servis aracı denetlenmiş, 11 okul servisine fazla yolcu taşımak gibi ihlallerden, 55 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

5 araç sürücüsüne drift atmaktan, 551 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapılırken

120 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde 1623 motosiklet kontrol edilirken 356 motosiklet sürücüsüne ise işlem yapıldı.

Yapılan trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ise yakalandı.