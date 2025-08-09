Çorum’da faaliyet gösteren kuruyemiş satış noktaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince rutin ve ihbara dayalı denetimlerle titizlikle kontrol ediliyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, kent genelinde faaliyet gösteren kuruyemiş satış yerlerinde hem planlı hem de ihbara dayalı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde ürünlerin hijyen şartları, saklama koşulları ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER LABORATUVARA GÖNDERİLİYOR

Kontroller sırasında şüpheli görülen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda analizler yapılıyor. Analiz sonucunda olumsuz çıkan ürünlerle ilgili idari yaptırımlar ivedilikle uygulanıyor.