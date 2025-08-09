Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Temmuz ayına ait Amasya Merzifon Havalimanı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında Amasya Merzifon Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 12 bin 350 olarak gerçekleşirken dış hat yolcu trafiği ise yaşanmadı. Böylece Temmuz ayında toplam 12 bin 350 yolcuya hizmet sunuldu.

Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 92, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 96 olarak kayıtlara geçti.

Yük trafiğinde (kargo, posta ve bagaj) ise Temmuz ayında toplam 99,645 ton yük taşındı.

Ocak-Temmuz Dönemi Rakamları

2025 yılının ilk 7 ayında (Ocak-Temmuz dönemi) Amasya Merzifon Havalimanı’nda yolcu trafiği toplam 89 bin 708’e ulaşırken, uçak trafiği 728, yük trafiği ise 824 ton olarak gerçekleşti.