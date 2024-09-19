Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında yapıldı.

2024-2025 akademik öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda,Hitit Üniversitesi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda, üniversite içerisinde ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri görüşülerek, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunun giderilmesi için kurumların yapılacakları çalışmalar görüşüldü.

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaÇorum'da alınacak güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Dağlı, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve akademik kadroya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geleceğin teminatı olan gençlerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirlerintüm kurumlarla birlikte alındığını söyleyen Vali Dağlı, gençlere barınma ve beslenme hizmetleriyle beraber ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmek, akademik gelişimlerine katkı sağlamak, milli manevi ve insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla "Kredi ve Yurtlar Akademi Faaliyetleri" kapsamında eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğini kaydetti.

KYK yurtlarına yerleştirme oranının %100 olduğunu ve hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağını belirten Vali Dağlı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ilk yerleştirmeleri Türkiye genelinde 1. sırada bitirdiklerini ifade etti.

Vali Dağlı, Çorum'da eğitim ve öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hepsinin birer emanet olduğunu belirterek, onların huzur ve güvenliklerinin sağlanmasının en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Toplantıda, yurtların genel durumları, kapasite ve disiplin işlemleri, emniyet ve güvenlik gibi konularda ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumların ardından öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını ve huzurlu bir şekilde yurtlarda barınmalarını sağlamak, ihtiyaç ve taleplerini gidermek amacıyla Valilik koordinasyonunda kampüsler, yurtlar, üniversiteler, öğrencilerin genel olarak bulunduğu güzergah ve alanlarda dahil olmak üzere yapılan çalışmalar ve denetimler gözden geçirildi.

Toplantıya; Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları Muhammed Gürbüz, Cengiz Nayman, İl Emniyet Müdürü ArifPehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan,İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve ilgili kurum yöneticileri katıldı. (Haber Merkezi)

