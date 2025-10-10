Çorum’da mesleki eğitimi geleceğe taşıyacak önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın, iş insanı Cemil Gazel ve Veli Hoşgör, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Müdürleri Murat Küçükahıskalı ve Ömür Ergül ile bir araya geldi.

Toplantının ana gündemini, sektörle eğitim arasındaki işbirliğini güçlendirmek, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve öğrencilerin üretim süreçlerine doğrudan katkı sunabileceği yenilikçi modeller geliştirmek oluşturdu.

Görüşmede, Çorum’un üretim gücüyle mesleki eğitimin dinamizmini buluşturacak yeni iş birlikleri ve ortak projeler masaya yatırıldı.

Katılımcılar, “sektörün talepleriyle eğitimin hedeflerini aynı noktada buluşturmak, geleceğin ustalarını bugünden yetiştirmek” vizyonu etrafında fikir birliğine vardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi’nin ortak yürüyüşü, sadece bugünün değil, yarının üretim dünyasını şekillendirecek bir vizyon hamlesi olarak değerlendirildi.