Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Kuyumcusaray köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy istikametinde seyir halinde olan Mehmet Ş. yönetimindeki 19 LP 191 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Çetin B. idaresindeki 06 AU 3808 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bahçe çitlerine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Elmas Ş. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.