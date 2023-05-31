İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimlerden önce motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyurarak, 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti. Çorum'da da motosiklet tutkunları bu konuda çıkacak düzenlemeyi dört gözle bekliyor.

Seçimlerden önce İçişleri Bakan Soylu, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek; "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak" bilgisini paylaşmıştı.