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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı müteahhitlerin yaşadığı bazı sorunlarla ilgili toplantı düzenlendi.

Yapılan toplantıda, yılbaşına kadar herhangi bir şekilde ücret değişikliği yapılmaması konusunda görüş birliği sağlandı.

Toplantıya Çorum Ticaret ve Sanayi Odası(ÇTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanı Eren Üzüm, Başkan Yardımcısı Talip Uz, Meslek Komitesi Üyeleri Turgut İlgü, Abdullah Serkan Sabur, Emre Gül ve Ertan Özcan katıldı.

Toplantıda, müteahhitlik mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda konuşan ÇTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, Çorum için çok önemli bir toplantı olduğunu ve üyelerinin büyük bir kısmının inşaat sektörü ve inşaata bağlı sektörlerde faaliyet yürütmesi açısından da önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün Türkiye’nin çok önemli bir lokomotifi olduğunu ifade eden Erol Taş, “Çorum için önemli olan bu tarz etkinliklere her zaman oda olarak destek veriyoruz. İnşaat sektörü Türkiye’nin çok önemli bir lokomotifidir. Yaklaşık 250 alt sektörü bünyesinde barındıran ve milyonlarca kişiyi istihdam eden, çok önemli bir iş koludur. Bu açıdan baktığımız zaman inşaat sektöründe yaşanan sorunlar çok önemlidir” dedi.

Doğrudan ve dolaylı olarak birçok iş kolunu etkileyen inşaat sektöründe, oluşacak herhangi bir olumsuzluğun ekonomik açıdan tüm alt sektörlere domino etkisi yaşatacağını vurgulayan Taş, “İnşaat malzemelerine gelen zamların maliyetleri artırdığını buna karşın döviz ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle satışlar azalmıştır. Son 4 yıldır yapı malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışları karşısında, binlerce meslektaşımız işlerini yarım bırakmış ve birçok kamu yüklenicisi, ekmeğinden olmuştur. Bütün bunlara bürokrasideki yavaşlığın da eklenmesiyle müteahhitlerin mağdur olmasına sebebiyet vermiştir” diye konuştu.

Yapılan toplantıda, yılbaşına kadar herhangi bir şekilde ücret değişikliği yapılmaması konusunda görüş birliği sağlandı.

Ayrıca Meslek Liselerinde sektör çalışanı olabilecek şekilde ara eleman yetiştirmek üzere bazı bölümlerin açılması gerekliliği ele alınarak, bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılması konusunda karar alındı.