Çorum’da Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklere coşkuyla kutlandı. Gençler, ateş yakıp demir dövdü, çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

Çorum'da, Çorum Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle 21 Mart Nevruz Bayramı coşkusu yaşandı. Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen program mehter takımının gösterisi ile başladı.

Daha sonra yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayan protokol üyeleri ve gençler, yumurta tokuşturma ve çuval yarışması gibi etkinlikler yapılarak baharın gelişi kutlandı.

Düzenlenen programa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Protokol, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



"Sevgi, saygı barış ve kardeşlik gibi ulvi duyguların paylaşılıp güçlendiği özel bir zamandır"

Programda konuşan okul müdürü Recep Turhan, "Nevruz, sadece bir mevsimin adı ya da başlangıcı değil; aynı zamanda farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir araya gediği; kin ve düşmanlıkların bir kenara bırakıldığı; sevgi, saygı barış ve kardeşlik gibi ulvi duyguların paylaşılıp güçlendiği özel bir zamandır. Nevruzun insandan doğaya, bitkiden tabiata, havadan hayvana, yeme içmeden eğlenceye, milletten devlete ve hatta dilek ve dualarımıza kadar ne denli etki edip çeşitli anlamlar yüklediği görülmektedir. Nevruz gibi, unutulmaya yüz tutmuş, öz be öz Türklüğe ait bir değerin, terörün kanlı pençelerinde alınarak asli sahibine iade edilmesi elbette 7’den 70’e Biz Türk Halkını onore etmiştir. Nevruz, 2009 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Nevruz Bayramı olarak ilan edilmiş ve Dünya Manevi Kültür Miras’ına dahil edilmiştir. Bu anlamlı günün, herkese barış, mutluluk ve refah getirmesi dileğiyle, saygılarımı arz ederim" dedi.



"Topluluğun yaşama sevincinin bir karşılığı olarak bayram kutlama geleneği haline gelmiş bir gündür"

Nevruz ile ilgili bilgi veren Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Altuğ Ortakçı ise, "Nevruz Bayramı, 21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre'de, temelde hayatın döngüselliği içerisinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir topluluğun yaşama sevincinin bir karşılığı olarak bayram kutlama geleneği haline gelmiş bir gündür. 21 Mart, halk takviminde çetin kış şartlarının sona erdiği bir takvimsel sürecin sonunda baharın gelişini, canlanışını yeniden kutlamak, övünmek ve buna bağlı birtakım ritüeller ile pratikler uygulamak üzere toplumsal hayatımızda millî geleneğimize de yüzyıllardan beri devam eden bir gündür. 17. yüzyılda Ebu’l-Gazi Bahadır Han, o günden bugüne hem demirden dağı eriterek yeniden sahneye çıkışı ve tarihteki yerini almasıyla hem de halk takviminde çetin kış günlerinin geçip cemre düştükten, çiğdem çiçekleri açtıktan sonra Nevruz'un yeni bir gün, yeni bir yılın devamlılığı niteliğinde bir vakit olduğunu vurgulamıştır. Bu arada Nevruz'un sadece yerel, millî bir gelenek olmaktan ziyade tüm coğrafyada bir kültür geleneği, bir bahar sevinci olarak kutlandığını görebiliyoruz. Bu vesileyle yeni yılınızı ve Nevruz Bayramı'nızı kutluyor, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.