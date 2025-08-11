AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Av Yakup Alar, Çorum-İskilip Yolu ve Uğurludağ Kavşağı bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Milletvekili Ahlatcı, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, hemşehrilerinin daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için bölgede hummalı çalışmalar yapıldığını belirten Ahlatcı, Çorum’un genel ulaşım vizyonu ve hızlı tren çalışması ile birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Yusuf Ahlatcı, “Çorum’un ulaşımda çağ atlaması için her alanda çalışmalarımız devam ediyor. İskilip yolu ve Uğurludağ kavşağındaki hummalı çalışmaların yanı sıra, hızlı tren çalışmasının da tamamlanmasıyla hemşehrilerimiz çok daha rahat ve hızlı seyahat edecekler. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yol şantiyesinde yetkililerin aktardığı bilgiye göre; Çorum-İskilip Yolu ve Uğurludağ Kavşağı çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacak.

YANGINZEDE AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Öte yandan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Muharrem ve Ayşe Bekçi’ye ait ahır ve samanlıkta çıkan yangın sonrası bölgeye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ahlatcı, zarar gören alanın tespit edilerek mağduriyetin giderilmesi için gerekli desteklerin en kısa sürede sağlanacağını belirterek, “Hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, dayanışma ruhumuz her zaman güçlüdür” dedi.