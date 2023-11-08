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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail menşeli ürünleri boykot kararı aldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm okul ve bağlı kurumların kantinlerinde Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markaların ürün satışlarının durdurulduğu belirtildi.

Alınan karar ile Çorumda bütün okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen ürünlerin alımı, satımı ve kullanımının yapılmayacak.