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2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlaması nedeniyle Ubeydi Gazi İlkokulu’nda kutlama programı düzenlendi.

Programa Vali Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yaz boyunca öğrencilerin fiziki mekanlarını iyileştirmek için tüm okullarda bakım çalışması yaptıklarını söyledi. Öğrenciler için gönderilen 750 bin ders kitabının tamamının masaların üzerinde hazır halde bulundurulduğunu anlatan Kodek, “Çocuklarımızın geleceğe doğru emin adımlarla yürümeleri için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Vali Zülkif Dağlı ise Çorum’da 89 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirterek, “7.126 öğretmen ve 1.300’ün üzerinde idareci ve çalışanla eğitim-öğretim sürecine başladık. Ayrıca ilk kez okula başlayan 6.700 çocuğumuz var” diye konuştu

Çorum’da derslik başına 18 öğrencinin düştüğünü belirten Dağlı, “Çorum olarak fiziki anlamda okullarımız belli bir düzeye geldi. Bu gayet güzel. Bundan sonra çocuklarımızın gerek sosyal alanlarda gerekse de eğitim-öğretim alanında kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı

Dağlı, konuşmasının devamında okul önlerinde alınan önlemlere değinerek, “Çocuklar bizlere emanet. Bu kapsamda okulların etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler İlköğretim Haftası ile ilgili hazırladıkları şiirleri okudu. Program Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam ederken, program sonunda Vali Dağlı ve protokol üyeleri 1.sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.