Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda çalışacak 460 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.
1 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek TYP için kura çekimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.
İsmi çıkan vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.
İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;
ÇORUM MERKEZ
Abdullatif Temel, Adalet Alaçam, Alev İnaç, Arife Akbıyık, Arzu Küçükaltan, Asiye Çakmak, Aslı Çetinkaya, Asuman Kepek, Aybüke Demir, Ayfer Gündoğdu, Aygül Ölçüm, Ayhatun Kocaseçer, Aysun Tabak, Ayşe Şen, Ayşe Topuksak, Ayşegül Baskın, Ayşegül Celt, Ayşegül Çil, Ayşegül Zorlu, Bahar Yegen, Belgin Uyanıker, Belgin Ünsal, Betül Bolat, Betül Çetin, Beyhan Yalçınkaya, Burcu Dinç, Burcu Elsüer, Burcu Özer, Canan Karakaş, Canan Yıldırım, Cansel Akın, Cemile Demirağ, Cemile Koca, Ceren Gezici, Cevriye Ceylan, Cevriye Çetin, Ceylan Dölcü , Çiçek Yıldırım, Damla Yıldırım, Demet Oruç, Deniz Düzgün, Derya Temel, Derya Yücesoy, Devran Yıldırım, Dilara Karyağdı, Dilek Karakaş, Dilek Yavuz, Döndü Günel, Duygu Türkoğlu, Ebru Balaban, Ebru Duran, Eda Ersoy, Elif Ceylan, Elif Durak, Elif Girgin, Elif Ünlü, Emel Örskaya, Emine Dilli, Emine Kaymaz, Emine Yılmaz, Emrah Akar, Emriye Uysal, Engin Göçer, Erdal Özbek, Erdem Bayraklı, Esengül Eksin, Esma Esen, Esma Türk, Esme Köymen, Esra Demir, Fadime Aksel, Fatma Atak, Fatma Coşkun, Fatma Demirdaş, Fatma Gümüş, Fatma Güzel, Fatma Karaboya, Fatma Kavak, Fatma Kaya, Fatma Kayabaşı, Fatma Nur Çolak, Fatma Özkömürcü, Fatma Şakar, Fatma Şimşek, Fatma Yıldırım, Fatmanur Boran, Fatmanur Küçük, Fethiye Arar, Fethiye Erdoğan, Feyza Sümüş, Firaze Tınık, Firdevs Uyar, Funda Doğan, Funda Yıldız, Furkan Petek, Gamze Avucu, Gamze Er, Gamze Şanlı, Gamze Yüzücü, Ganime Alaş, Gizem Fişfiş, Gonca Karaçar, Gül Biçer, Gülay Emiroğlu, Gülay Keleş, Gülcan Çiçek, Gülcan Gözübüyük, Güldane Kırçı, Güler Dağ, Gülfidan Demirer, Gülhan Eker, Güllü Mutlu, Güllü Sınava, Gülsema Akman, Gülsemin Gönen, Gülseren Üner, Gülsüm Eker, Gülüzar Yavuzer, Günay Ayaz Uzun, Hacer Aydın, Hacer Diker, Hacer Gayretli, Hacer Korkut, Hacer Mert, Hacer Tekin, Hanım Uysal, Hasibe Demirel, Hatem Uysal, Hatice Akgül, Hatice Biçer, Hatice Bozkurt, Havva Umur, Hayriye Oduncu, Hilal Sağır, İbrahim Süren, İclal Soruklu, İhsaniye Özkazancı, İlker Tutkaç, İmmahan Top, İpek Yaşar, İrem Tuğçe İpek, Kadem Kaya, Kadriye Balat, Kamile Bolat, Kemal Duloğlu, Kenan Ülker, Kibar Coşkun, Kübra Cantegin, Leyla Akkaya, Leyla Elsüer, Seda Dağtarla, Seda Nur İpek, Sedat Turan, Sedef Gökgöz, Seher Akdemir, Seher Karaman, Seher Yıldırım, Selda Şerit, Selime Ak, Selma Gök, Selver Kalkan, Sema Yalvaç, Semiha Akın, Semiha Tahtacı,, Semra Erdem, Semra Güloğlu, Senem Bulut, Serap Çeten, Serap Özge Dur, Serpil Türkmen, Sevgi Taş, Sevgi Tuzcu, Sevide Doğu, Sevilay Becer, Sevtab Dilara Arçok Cebeci, Sevtap Eker, Sevtap Gül, Seyhan Görkem, Seyit Ahmet Ayyıldız, Sezen Ortakcı, Sıla Aykaç, Sibel Demirel, Sibel Yıldırım, Songül Gönültaş, Sultan Aslan, Sultan Kılıç, Sultan Özbay, Sultan Özkan, Sümeyra Eşme, Sündüs Pekmezci, Şaduman Kaynak, Şenay Özdemir, Şengül Durkaya, Şükran Veril, Şükriye Ilıman, Tuba Varoğlu, Tuğba Duman, Tuğçe Kambur, Tuğçe Nur Harman, Ümmühan Tulu, Ümran Salman, Ümran Ünal, Yasemin Kaçar, Yasemin Saltan, Yasemin Şahan, Yeşim Atmaca, Zehra Biçer, Zehra Şahinbaş, Zekiye Danacı, Zeliha Kabak, Zerrin Şair, Zeynep Kubat, Züleyha Çınar
ALACA
Beyhan Çelik, Büşra Demir, Büşra Özdemir, Eda Nur Ak, Esmanur Karabacak, Fatma Özdemir, Gülşen Dokuz, Halit Mantı, Hatice Altınok, İrem Doguz, Merve Kaküllü, Merve Yeğen, Nazime Yıldırım, Nigar Gül, Nurettin Seçkin, Ömer Ak, Salime Uzunyol, Sibel Ak, Zehra Çeliker, Züleyha Özipek, Sultan Türüdü, Gülsüm Doğan, Murat Şahin, Birdal Tüfekçi
BAYAT
Aslıhan Redif, Duran Şahin, Ganime Yanık, Gülperi Demir, Hatice Nurcan Bölükbaş, Münevver Efe, Neriman Çetin, Neslihan Kaygısız, Selma Ulunç, Şule Ceylan, Tülay Ersöz, Zeynep Sökük, Saliha Unlu, Erol Yurttakal, Ayşegül Kuşcu, Satı Çilek
BOĞAZKALE
Fadime Tamak, İlhan Yiğit, Osman Öksüzoğlu, Senem Bulanık, Ümit Bozdemir
DODURGA
Leyla Yapar, Melek Gürel, Nuray Kiremitci, Nurzade Kavalcı, Özlem Boyacı, Özlem Kasnakcı
İSKİLİP
Ayşegül Akyar, Emine Göl, Gülay Durak, Hacer Arslan, Hatice Çetin, Hatice Erbaş, Hatice Katırcı, Kerziban Doğan, Mustafa Şentürk, Necla Aşkın, Neriman Barıldar, Ömer Saka, Özlem Yıldız, Seda Hallı, Selvi Ünal, Tayfun Kaçmaz, Ümüt Karadoğan, Yasemin Yiğit, Neziha Bodur, Emrah Taş, Hacite Bursalı, Hasan Kaplan, Şehri Kaplan, Maksude Yaman
KARGI
Büşra Yelken, Cemile Yaşar, Elif Kocaman, Gülcan Terlemez, Hayriye Özçam, Hülya Tezel, Murat Yılmaz, Süreyya Küçükoran, Yeşide Harmancık, Ersan Sağcı
LAÇİN
Birol Kavaklık, Ümmügül Özdilli, Sevda Garip, Burcu Sarıtaş, Gülendam Çetinkaya
MECİTÖZÜ
Arife ÇakıcI, Satı Turan, Aslı Bakıncak Erkul, Selvi Çakıcı, Hacire Çıtak, Sevda Ulusoy, Leyla Özsoy, Suzan Sevilay Aslan, Nesrin Ağca
OĞUZLAR
Gülcan Durmuş, Reyhan Sivrikaya, Hacer AteŞ, Yasemin Kabalak, Meliha Körpeş, Bengüsu Kör
ORTAKÖY
Emine Eraslan, Hatice Demir, Hürü Yiğit , Selver Kara, Nefise Nur Eraslan, Cansu İçbudak
OSMANCIK
Ayşe Nur Uysal, Ayşegül Çalışkan, Döne Başkaya, Emine Üzüm, Esme Kambur, Fehmiye Sağlam, Hamide Yedek, Hamiyet Coşkun, Hediye Erul, Hülya Eren Doğru, İsa Şen, Kübra Döğer , Latif Seyrek, Leyla Demirci, Meryem Oslu, Muazzez Akduman, Neslihan Karakaya, Özge Karakaş, Sevilay Er, Şule Türkol, Ünzüle Özata, Zehra Dilek Akcan, Zühal Albayrak, İnci Kalabalık, Güllüzar Türkel, Cemile Demirci, Elvan Aktaş, Elif Çolak, Seher Türker
SUNGURLU
Ahsen Nur Karataş, Dönser Kırıktaş, Ebru Özmüş, Emine Kamazoğlu, Emine Uzan, Feride Korkmaz, Filiz Kirazlı, Hatice Çağlar, Haticenur Karaçaylı, İkbal Sakaoğlu, İlknur Özdemir, Meral Yaldıran, Merve Karabacak, Nejla Kılıç, Selma Buz, Selver Çırakoğlu, Sevda Ergişi, Sibel Yetiş, Tuğba Arıganoğlu, Tuğba Türkben, Tülay Dökmedemir, Yusuf Tanrıkol, Zeynep Yaldıran, Önder Kolaylı, Serap Sapmaz, Nafiye Cankaloğlu, Muzaffer Karaaytu, Sevgi Uğraç, Musa İçöz, Sinem Kocaer
UĞURLUDAĞ
Cevriye AkkaŞ, Seda Torun, Hilal Sağır, Şirin Çuhadar, Merve Atalay, Büşra Kaplan Yurdusever