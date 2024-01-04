Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacağı belirtilirken, Çorum'da da 9-10 Ocak tarihlerinde kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir bir şekilde düşecek.

Salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz de etkili olacak kar, Çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık tahminlere önümüzdeki hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.