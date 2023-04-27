Çorum 'da bir otomobil ile aynı kişiye ait iki iş yerine tüfekle ateş ederek 2 kişinin yaralanmasına neden olan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

24 Nisan'da N.S'ye ait 2 çay ocağı ile Çorum -Ankara kara yolunda hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçtığı tespit edilen O.A.(24), E.Ç. (19) ve S.Y. (17), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.