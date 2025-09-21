Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu'ya bağlı Arıcı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki 19 SU 991 plakalı otomobil, Arıcı köyünden Sungurlu istikametine seyir halindeyken köprüden aşağı uçtu.

Köprüden düşerek takla atan ve ters dönen aracı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet G. ile araçta yolcu olarak bulunan Alperen A. yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü Mehmet G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı