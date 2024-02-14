Çorum ’da kavga eden işveren ve işçi, birbirini darbettikten sonra makasla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde bir iş yerinde işletme sahibi A.U. ile çalışan A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işveren ve işçi birbirini darbettikten sonra makasla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.