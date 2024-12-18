Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Çorum’da yapımına başlanan ve yapımı planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını sordu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın soru önergesini yanıtlayan Bakan Murat Kurum, şu bilgileri verdi:

“Bakanlığımızca 6306 sayılı Kanun kapsamında Çorum İli’nin Osmancık ve Merkez ilçelerinde toplam 175,67 hektar büyüklüğündeki alanda, 2 adet ‘Riskli Alan’ ilan edilmiştir. Merkez ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 94,62 hektar büyüklüğündeki alanda, 7 adet ‘Rezerv Yapı Alanı’ belirlenmiştir. Çorum İli’nde yer alan ‘Riskli Alanlarda’ ve ‘Rezerv Yapı Alanları’nda yaklaşık 1000 adet bağımsız birim üretilmesi planlanmaktadır.”

“ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise özellikle Çorum merkezde yapılması gereken kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkati çekerek, “Çorum’un merkez Kale Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Üçtutlar Mahallesi, Çepni Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi 3. Etap, Yeniyol Mahallesi, Gülabibey Mahallesi gibi mahallelerimizde metruk evler fazla. Bu metruk evlerde uyuşturucu kullanımı da oldukça yaygın. Yine bu mahallelerimizdeki yapıların çoğu depreme dayanıksız. Allah korusun bir deprem olduğu takdirde çok sayıda can kaybı olacağının endişesini taşıyoruz. Bu nedenle Çorum merkez ve ilçelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve bir an önce tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.