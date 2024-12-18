Ahlatcı Çorum FK yarın Kupa’da Erzincanspor ve pazar günü ligde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı çalışmaya Loick Landre dışında tüm futbolcular katıldılar.

Saat 16’da tesis sahasında yapılan antrenmanda Amedspor maçında doksan dakika oynayan futbolcular ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından kısa süreli koşu ile çalışmayı tamamladılar.

Maçta az süre alanlar ve oynamayanlar ise darha sonda yarı alanda taktik çalışma ile antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 10.30’da tesis sahasında yapacağı antrenmanla iki maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Bu çalışmanın ardından açıklanacak Erzincanspor Kupa maçı kadrosu öğleden sonra yola çıkacak.

Çorum FK’da Erzincanspor maçı kadrosunda yer almayan futbolcuların yarın çalışmalarını Çorum’da sürdürecek.