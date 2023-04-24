AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Gittikleri her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Oğuzhan Kaya, bu ilgi ve alakanın 14 Mayıs’ta sandıktan çıkacak sonucun göstergesi olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımız, seçime haftalar kala yaşananları gördüklerini ve AK Partisiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğansız bir hükümetin olmayacağını anladıklarını sık sık bizlere ifade ediyorlar” dedi.

AK Parti’nin sandıkları patlatacağını vurgulayan Kaya, “AK Partimizin Çorum teşkilatlarının seçim öncesinde de seçimden sonra da, vatandaşın içinde olması ve onların dertleriyle dertlenmesi, sevinçlerine ortak olması nedeniyle, vatandaşlarımızdan bu seçim sürecinde de yoğun destek görüyoruz. Kendileri de zaten AK Parti’den ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana oy kullanacaklarını belirtiyorlar. Bundan önce ki seçimlerde olduğu gibi Çorum yine AK Parti oylarıyla sandıkları patlatacaktır” diye konuştu. (Haber Merkezi)