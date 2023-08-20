Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Divan Toplantısı için Çorum'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 61. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini söyledi.

'AMACIMIZ GENEL SEÇİMLERDEKİ OY ORANIMIZI YEREL SEÇİMDE DAHA DA YUKARI ÇIKARMAK'

Çorum'da da kendi logoları ve adayları ile seçime gireceklerini belirten Kılıç;

"Çorum milli görüş siyaseti, adil düzen değerleri açısından da çok önemli bir şehir. Geçmişte Refah Partisi ve milli görüşe belediye kazandıran illerden biri. Şimdi bir yerel seçimin arefesindeyiz. Tarih yazmakla mükellefiz. Hedefimiz Çorum'da genel seçimde aldığımız oylarımızı yerel seçimde daha da yukarı çıkarmak, başarıyı yukarıya doğru tırmandırmaktır. Şimdi önümüzdeki yerel seçimler var. Yeniden Refah olarak Türkiye'nin bütün illerinde ve Çorum'da seçime kendi logomuz ve kendi adayımızla girmeye kararlıyız." dedi

'KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDA YİNE ERDOĞAN'I TERCİH EDERİZ'

Cumhur İttifakı'nda bulunmaktan dolayı pişman olmadıklarını anlatan Kılıç, Türkiye'nin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında bir seçime girdiğini ve tercihlerini Erdoğan'dan yana kullandıklarını ifade ederek; "Cumhur İttifakı ile girdiğimiz 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 milletvekilimiz ile partimizi temsil ediyoruz. Cumhur İttifakı'nda bulunmaktan dolayı pişman değiliz. Türkiye'nin sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Erdoğan arasında sıkıştığı bir tercihte biz tercihimizi sayın Erdoğan'dan yana kullandık. Tekrar Türkiye'nin böyle bir sıkışmışlık yaşamasını istemeyiz ama yine Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak olursak yine Erdoğan'ı tercih ederiz. Son zamlardan, vergilerden sonra bile bu böyle! Biz Yeniden Refah Partisi'ni olması gereken yere çıkarıncaya kadar maalesef bu tür tercihlerde kalabiliriz. Bugün seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu bırakın Türkiye'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bile yönetemiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye yanına aldığı İBB Başkanı seçimin daha kırkı çıkmadan CHP Genel Başkanı adayı olarak karşısına dikildi. Bunlar çalışmayı, başarmayı, proje geliştirmeyi bilmezler. Sorun çözmeyi bilmezler millet için çalışmayı bilmezler. Kazanmış olsalardı bile vergileri artırmak ve zam yapmaktan başka bir şey yapmayacaklardı. Bize düşen çok çalışmak, kendi yolumuzu tayin etmek." şeklinde konuştu

'İSTANBUL'UN BİR 5 YIL DAHA KAYBETMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL'

Konuşmasında İstanbul'da kimi destekleyeceklerini de açıklayan Kılıç; "İstanbul'da da kendi adayımızı çıkaracağız ama tabii ki aklın, bilimin, mantığın gereğini de arka plana atmayacağız. Biz İstanbul'un yeniden Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmesini arzu etmiyoruz. 4 yılını kaybeden, beşinci kayıp yılını yaşamakta olan İstanbul'un bir beş yıl daha kaybetmesine gönlümüz razı değil. Önce kendi adayımızı ortaya koyacağız, sonra bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduklarımızın bize bir teklifleri olursa, ona göre, olmazsa mevcut bakış açımıza göre yol alacağız. Yeniden Refah Çorum teşkilatı olarak bizim yapmamız gereken nedir? Biz kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde hazır olmak mecburiyetindeyiz. Ya ittifak olursa diye rehavete kapılırsak, boşta kalırsak, ağustos böceği gibi yazı şarkılarla geçirirsek kışın karıncanın kapısında el açmak mecburiyetinde kalırız." ifadelerini kullandı

Son olarak parti teşkilatına seslenen Kılıç; "Önümüzde yerel seçimler var. Yeniden Refah olarak Türkiye'nin bütün illerinde ve Çorum'da seçime Allah'ın izniyle Yeniden Refah logosuyla ve kendi adayımızla girmeye kararlıyız. Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin ya da başka bir partinin adaylarını desteklemek için kurulmuş bir siyasi parti değildir. Tabii ki önceliğimiz kendi bayrağımıza sahip çıkmak, kendi adaylarımızla yola çıkmak ve yola çıktığımız adayların arkasında harfiyen ve mütemadiyen durmaktır." diye konuştu