Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği ziyaret edildi.

Programa protokol üyeleri, Gazi ve Şehit Dernekleri, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an tilaveti ile devam etti.

Ardından, şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Çorum Şehitliği’nde düzenlenen programda Çorum Belediyesi mobil ikram aracı ile katılımcılara ikramda bulunurken, program Şehitlik Cami’nde kılınan Cuma namazı ile sona erdi.