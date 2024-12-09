Çorum'da seyir halindeki otomobile tüfekle ateş açılan anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, 15 yaşındaki H.G. husumetli olduğu E.G'yi (20) konuşmak için Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'ne çağırdı.

H.G, 11 yaşındaki kardeşi Y.G'yi de yanına alarak E.G'nin gelmesini bekledi.Yanına D.K'yi (20) de alan E.G. bir süre sonra 19 ADY 228 plakalı otomobili ile caddeye geldiği sırada pusu kuran H.G'nin otomatik tüfekli saldırısına uğradı.

Şüphelinin 3 el ateş ettiği olayda, yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İki kardeşin pusu kurarak otomobile ateş açtıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi 2 kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.