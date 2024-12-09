Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Kaleli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Gülçin Beşikçi son yolculuğuna uğurlandı.

TDV Kastamonu Şubesi memuru Mücahit Beşikçi'nin eşi olan Gülçin Beşikçi için memleketi Yozgat'ın Çandır İlçesinde cezane merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım da Gülçin Beşikçi için bir taziye mesajı yayınladı.

Müfü Yıldırım mesajında, "Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Kaleli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Gülçin Beşikçi kardeşimiz geçirdiği trafik kazası sonrası Dâr-ı Beka' ya irtihal etmiştir. Kardeşimizin Ruhu Şad, mekânı cennet olsun. Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şube personeli olan eşi Mücahit Beşikçi ve kederli ailesine ve Türkiye Diyanet Vakfı mensuplarına Allah'tan (c.c) sabr-ı cemil niyaz ederim.” ifadelerini kullandı.