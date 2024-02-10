İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Çorum Şubesi tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla AHL Park Alışveriş Merkezi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Arif Pilgir, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder ve vatandaşlar katıldı.

KARBONMONOKSİT ÖLÇÜMÜ YAPILDI

AVM'de yapılan etkinlikte sigara ve tütünün zararları konularda bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Vali Dağlı ve protokol üyeleri sigara ile ilgili resim sergisini gezdi.

Sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adımın, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığı olduğunu belirten Vali Dağlı 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında, kamu kurumları ve Yeşilay Çorum Şubesi tarafından hafta boyunca çeşitli ziyaret, eğitim, açık hava etkinlikleri vb. faaliyetlerle, bu konuya dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi.