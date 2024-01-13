Çorum’da simit, ekmek ve boş pide fiyatına zam yapıldı.

7 liraya satılan 100 gram susamlı simit 9 liraya, 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya, boş pidenin fiyatı ise 9 liraya yükseldi.

Çorum'da simit denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Merkez Simit Fırını'nda bol susamlı gevrek simitler bugün itibariyle 9 TL'den satışa sunuldu.

Gelen zamla ilgili görüşlerini aldığımız Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt ise zam kararının artan maliyetler, işçi maaşları ve enflasyon nedeniyle Aralık ayında aldındığını, bugün itibariyle ise yürürlüğe girdiğini söyledi.