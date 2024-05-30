Çorum'da hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması için Süt otu (Ryegrass) üretimini arttırmak amacıyla 5 çiftçi ile 25 dekar alanda “Süt Otu Yayım Projesi” gerçekleştirildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle; hayvan beslenmesi başta olmak üzere, besleyiciliği, adaptasyon yeteneği ve hemen her bölgeye uyum sağlamasıyla bilinen Süt otu projesi kapsamında İskilip'te tarla günü etkinliği düzenlendi.

Yonca ve mısır slajına alternatif ürün olarak yerli ve milli tohumdan ekilen süt otu, enerji verimi ve protein oranının yüksek olması nedeniyle hayvanlarda et ve süt verimini artırıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, süt otunun özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için yüksek verimliliği, besleyiciliği ve kolay yetiştirilebilirliği ile büyük bir öneme sahip olduğu söyledi.

Göktekin, süt otunun hayvan beslenmesi başta olmak üzere, toprak verimliliği, erozyon kontrolü, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok açıdan faydası olduğunu ifade ederek, projenin tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Süt Otu hasadının gerçekleştirildiği programa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaarslan, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğmuş ve çiftçiler katıldı.