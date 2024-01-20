Çorum’da Gazi Caddesi’nde PTT önüne konulan trafik ışıkları ve kasisler tartışmalara yol açtı.

Gazi Caddesi’nde trafik yoğunluğu varken, üstüne Çorum’da yayaların en fazla kullandığı PTT önündeki yaya geçidine hem trafik ışıkları hem de kasis konulması kamuoyunda gündem oldu.

Bazı vatandaşlar uygulamayı doğru bulurken, bazı vatandaşlar Gazi Caddesi’nde trafiğin daha da kilitleneceğini söyledi.

YAYALAR IŞIKLARA UYMUYOR!

Valilik’ten Saat Kulesi’ne kadar araç yoğunluğu oluştuğu gözlemlenirken, yayaların ise ışıklara dikkat etmediği görüldü.

Araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlara trafik polisleri müdahale ederken, yeni uygulamaya bir tepki de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’dan geldi.

'DENEME YANILMA İLE ÇORUM'UN TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMEZ'

Tahtasız; “Belediye Meclis üyeliğim döneminde belediye ile üniversite beraber trafik konusunda bir çalışma yapılacaktı acaba bu ışıkları koymak üniversitedeki yetkili arkadaşların araştırması sonucu mu koyuldu? Yoksa belediye başkanımızın aklına birileri bir şey mi soktu? Deneme yanılma yöntemiyle mi koydular o ışıkları? Bence pek olmuş gibi gözükmüyor ama Çorum’un köklü bir çözüme ihtiyacı var. Çorum’un kesinlikle ring yoluna ihtiyacı var. Belediyemizin borcu yok diye bir açıklama yaptı sayın başkan yeraltından giriş yapıp belediyenin olduğu meydana çıkartırsak o zaman Çorum’u rahatlatırız. Yeraltı çarşısı gibi bunun Kayseri’de örneği var. Alttan geçiş yapılması lazım ama deneme yanılma ile Çorum’un trafik sorunu çözülmez. Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi tek şerit olursa o zaman biraz daha rahatlar trafik.” ifadelerini kullandı