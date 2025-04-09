Çorum’un Alaca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde “sağlık raporu” ve “uygun taşıma belgesi” bulunmayan 910 kanatlı hayvan imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığını korumak ve potansiyel hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla denetim yaptı.

Denetime bizzat Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin de katıldı.

63 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Alaca'da gerçekleştirilen yol kontrolünde, belgesiz kanatlı hayvan sevk eden araç sahiplerine ve Çorum merkezde semt pazarı yakınlarında kanatlı hayvan satışı yaptığı tespit edilen hayvan sahiplerine toplam 63 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hayrullah Göktekin konu hakkında yaptığı açıklamada; "Alaca ilçemizde gerçekleştirilen yol kontrolünde, belgesiz kanatlı hayvan sevk eden araç sahiplerine ve Merkez ilçemizde semt pazarı yakınlarında kanatlı hayvan satışı yaptığı tespit edilen hayvan sahiplerine toplam 63 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Kanatlı hayvanların sağlık raporu ve uygun taşıma belgeleriyle sevk edilmesi hayvan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu denetimler, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması için büyük bir adımdır. Denetimler sırasında yakalanan 910 adet kanatlı hayvan, olası bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini ortadan kaldırmak amacıyla derhal imha edilmiştir. Bu tür düzenli denetimlerin, ilimizde hayvan hastalıklarının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması açısından ne kadar kritik olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Tüm hayvan sahiplerimizi, sağlık prosedürlerine uyarak hem kendi hayvanlarının hem de toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunmaya davet ediyorum. Kanatlı hayvanların izinsiz satışı, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na aykırı olmakla birlikte, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre, hayvanların sağlıklı ve denetimli bir şekilde satılması, hayvan hastalıklarının önlenmesi açısından zorunludur. Kanatlı hayvanların yasal olmayan şekilde satışını gerçekleştirenler hem halk sağlığını riske atmakta hem de yasaların gerektirdiği sağlık önlemlerine uymamaktadır. Bu nedenle, yapılan denetimler büyük önem taşımaktadır ve izinsiz kanatlı hayvan satışı yapanlara karşı yasal işlemler başlatılmaktadır. Denetimlerimiz, hayvan sağlığını koruma ve halk sağlığını güvence altına alma amacıyla devam edecektir. Tüm hayvan sahipleri ve vatandaşlarımıza, yasal düzenlemelere uymaları ve sağlıklı hayvancılık uygulamalarını desteklemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı