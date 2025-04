Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi tarafından İslami Direniş Hareketi Hamas Gençlik Kollarının yaptığı seferberlik çağrısı üzerine Hürriyet Meydanı’nda basın açıklamalı eylem gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği adına bir basın açıklaması okuyan Din Bir Der Çorum İl Başkanı Ahmet Mahmut Kaya; “Bugün burada İslam ümmetinin iftiharı olan kardeş Hamas hareketinin meydanlara inilmesi çağrısı üzerine toplanmış bulunmaktayız.” dedi

Siyonist İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçerken halen dimdik ayakta duran ve ümmetin izzetini muhafaza eden Hamas hareketini can-ı gönülden selamladıklarını belirten Kaya; “İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birinin muhatabı olan aziz Gazze halkının her daim yanındayız. Gözü dönmüş katili sürüsü olan Siyonist İsrail, Gazze’ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün arttırmaktadır. Kadın erkek yaşlı genç demeden Gazze halkını hedef alan Siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze’ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen Siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır. Anaların evlatlarını cennete uğurlarken “Kudüs’e feda olsun” haykırışında bulunduğu Gazze’de böyle giderse tek bir kişi dahi sağ kalmayacaktır.” şeklinde konuştu.

‘Gazze için cihaddan geri durmayacağız’

‘Gazze için ölmenin gerektiği bir zaman dilimindeyiz’ diyen Kaya; “Gün ayağa kalkma günüdür. Gün; Gazze ile olmanın kafi gelmediği Gazze için ölmenin gerektiği bir zaman dilimidir. Gün; Gazze’yi düşünerek ahiret korkusuyla tir tir titreme vaktidir. Gazze’de şehit olan anneler hepimizin anneleridir. Gazze’de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyle iken; Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir? Şehit olan çocuğunu bir bez torbasında taşıyan babanın acısını ağlayarak değil ayağa kalkarak paylaşabiliriz. Ey Müslümanlar! Bize ne oluyor da ahiret yokmuşcasına Gazze’yi yalnız bırakıyoruz? Yaptıklarımızın yanı sıra yapmadıklarımızın da hesabının sorulacağı o günden korkmuyor muyuz? Mahşer günü yakamıza yapışacak olan bebekler de mi korkutmuyor bizi? Varlığımızı, Siyonist İsrail’in yokluğuna adamak için daha neyi bekliyoruz? Buradan İslam ülkelerinin liderlerine de seslenmek istiyoruz. Ey İslam ülkelerinin liderleri! Atmadığınız adımlar yüzünden Siyonist İsrail’in en büyük destekçisi konumuna düşüyorsunuz. Sizler bir buçuk milyarlık İslam aleminin liderlerisiniz. Nasıl olur da sekiz milyonluk İsrail’e “Kahrol” demekle yetinirsiniz? Siz kavli değil fiili dua makamındasınız. Allah rızası için kendinize gelin! Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin fetvasını verdiği üzere; İslam ülkelerinin Siyonist İsrail’e karşı derhal askeri müdahalede bulunması dini bir zorunluluktur. Filistin direnişi askeri ve mali açıdan desteklenmelidir. Ümmeti savunmak için İslam ülkeleri arasında askeri ittifak kurulması dini bir vecibedir. Ve de Siyonist İsrail’e petrol, gaz ve enerji kaynakları sağlamak haramdır. Değerli kardeşlerimiz; Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin de belirttiği üzere Gazze’ye Barış Gücü gönderilmesi bir istek değil ihtiyaçtır. Bildiğiniz üzere Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın öncülüğünde 1997 yılında Filistin’in El Halil bölgesine Türk askeri gönderilmiştir. Bugün de başta Mehmetçik’imiz olmak üzere İslam ülkelerinin orduları Gazze’ye akın etmelidir. Tarih bize bu sorumluluğu yüklemektedir. Kudüs’ü bekleyen 11. Makineli Takım Komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın bıraktığı yerden nöbeti devralmanın zamanı gelmiştir.” İfadelerini kullandı

‘HÜKÜMETİN İVEDİKLİKLE ŞU 4 ADIMI ATMASINI TALEP EDİYORUZ’

İslam ülkeleri arasında en büyük sorumluluğun Türkiye’ye düştüğünü kaydeden Kaya, bu bağlamda hükümetten ivedi bir şekilde 4 adımı atmasını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi; “İncirlik Üssü derhal millileştirilmelidir. Kürecik Radar Üssü kapatılmalıdır. Siyonist İsrail’in soykırımında rol oynayan çifte vatandaşlar vatandaşlıktan çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan aracılığıyla Siyonist İsrail’e giden petrol vanası kapatılmalıdır. Son olarak belirtmek isteriz ki; Bizler Türkiye’deki Müslümanlar olarak Gazze’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze için cihaddan geri durmayacağız. Siyonist İsrail ve ABD’ye bu coğrafyayı dar edeceğiz. İsmail Heniyye, Yahya Sinvar, Muhammed Deif, Salih Aruri ve nice şehidin yolunu sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyoruz.”