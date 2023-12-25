Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum merkeze bağlı Budakören köyü yakınlardaki köprübaşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Çorum istikametine giden Kamil Ö. (68) yönetimdeki 19 LL 359 plakalı hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenmeye başlayan tır, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarılıp olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.