Çorum'un Oğuzlar ilçesine yapılan 106 konutun inşaatı bitmek üzere.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, inşaatın yüzde 90'ı tamamlanırken, "Çorum Oğuzlar Gölbaşı Mahallesi 106 konut projemiz %90 inşaat seviyesindedir. Konut projemizin en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, idaremiz tarafından henüz net bir teslim tarihi belirlenmemiştir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı web sayfası http://toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir." denildi

2021 yılında ihale edilerek inşaatına başlanan konutların bu yıl tamamlanarak hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesi bekleniyor.