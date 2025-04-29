Çorum ’da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

H.A. idaresindeki 19 HN 110 plakalı cip, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'ta kontrolden çıktı ve park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.A. ile kızı A.A. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.