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Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 19 LD 803 plakalı traktör, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Kavşağı'nda O.Ö'nün kullandığı 19 T 2514 plakalı taksi ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte takside bulunan O.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve traktörden sızan yağın Alaca Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.