Çorum'da berber esnafının fiyat tarifelerine zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte sakal tıraşı 150 lira, saç kesimi ise 250 lira oldu.

Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, yaptığı açıklamada zamla ilgili hakaretvari yorum yapanlara da cevap verdi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Aşkın Çağlayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Güncellenen tarifemiz ile amacımız esnaf ve sanatkârımızın hak ve hukukunu korumak kollamaktır. Onların istek ve taleplerine makul ve mantıklı bir şekilde cevap vermektir. Bedava, ucuza çalışmakla değil, ayakları üstünde durabilen vergisini,

Bağ-Kurunu, elektriğini, suyunu zamanında ödeyebilen istihdam sağlayabilen güçlü esnafa ihtiyacımız var.

Buna yüzden yaptığımız işin karşılığı neyse onu almak zorundayız. Yükselen maliyetleri biz nasıl eleştirmiyor devletimize sahip çıkıyor isek kimsenin de bizim mesleğimizi kurumumuzu küçük düşürecek aşağılayıcı ağır eleştirilerini duymuyor görmüyor ciddiye almıyoruz.

Müşterilerimiz zaten seçici. Herkesin kendine göre kuaförü, berberi var. Fiyatlar konusunda alan memnun veren memnun. Memnun olmayan evde tıraş olurum diyen evde olsun. Verginin kralını beğenmediğiniz küçük esnaf ödüyor. Bütün hakaret içerikli eleştirileri aynen iade ediyor yapıcı eleştiriler başımızın üstüne diyor.”