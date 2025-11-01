Karadeniz’de başlayan av sezonunun bereketli geçmesiyle birlikte, hamsi tezgâhları doldurdu.

Çorum'da hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi, vatandaşların taze balığa olan ilgisini artırdı.

Fiyatların düşmesi üzerine vatandaşlar, hamsi alabilmek için balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkçılar, Karadeniz’den gelen hamsinin bu sezon bol çıkmasının fiyatlara olumlu yansıdığını belirtti.

Uzmanlar, mevsim şartlarının uygun gitmesi halinde hamsi bolluğunun önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini ve fiyatların bu seviyelerde kalabileceğini belirtiyor.