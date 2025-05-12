Çorum, uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

Çorum Belediyesi ve Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Anadolu Atçılık Festivali, 18-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çorum’da gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı, 18 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Çorum Anatolia Atlı Spor Tesisleri’nde yapılacak. Açılış seremonisinin ardından atlı savaş sanatları gösterileri, atlı okçuluk ve akrobasi şovları, at güzellik yarışması, çocuk etkinlikleri ve sanatçı İrfan Gürdal konseri yer alacak.

Aynı gün akşam saat 17.45’te Çorum Belediyesi Çorum Obası Gençlik Kampı’nda Murat Beysun’un kurtlar ve yırtıcı kuşlarla gerçekleştireceği özel gösterisi ile sanatçı İrfan Gürdal’ın “Türk Dünyası Müzikleri” konseri gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Pazartesi günü Kadeş Meydanı’nda atlı kortej turu düzenlenecek. 20-21 Mayıs tarihlerinde ise Çorum Anatolia Atlı Spor Tesisleri’nde çeşitli atçılık etkinlikleri ve “Atçılığa Dair Ne Varsa” başlıklı bir söyleşi yapılacak.

Festivalin son bölümünde Karadeniz tarihinde bir ilk olan yarışma heyecanı yaşanacak. 9 farklı ülkeden katılımcıların yer alacağı atlı dayanıklılık yarışmalarının açılış seremonisi, 23 Mayıs Cuma günü saat 12.30’da Çorum Anatolia Atlı Spor Tesisleri’nde yapılacak.

24 Mayıs Cumartesi günü 100 ve 120 kilometrelik uluslararası atlı dayanıklılık yarışmaları, 25 Mayıs Pazar günü ise 20, 40, 60 ve 80 kilometrelik uluslararası atlı dayanıklılık yarışmaları yapılacak.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek.